ДомойАвтоновости сегодня«Пушка-гонка»: в Словакии продают 2-литровую Lada 2107 мощностью 228 л.с.

«Пушка-гонка»: в Словакии продают 2-литровую Lada 2107 мощностью 228 л.с.

"Семерка" стоит почти 6 миллионов рублей

Текст: Ростислав Архипов
b5e17461 b27b 45f0 b70a 54a3b0453ae3

Автомобили Lada долгое время продавались не только в России и соседних странах, но и в Европе. Причем в отдельных случаях им удавалось становиться отправной точкой для различных тюнинг-проектов.

То же самое недавно произошло с одной Lada 2107, которая попала в Словакию еще во времена Советского Союза. Спустя без малого 40 десятилетий ее превратили в гоночный болид, способный навязать конкуренцию современным спортивным автомобилям.

Компания TBR (Two Brothers Racing), известная тем, что занимается многими видами тюнинга, провела тотальную модернизацию российского седана. Машина 1984 года выпуска пережила существенные внешние и технические изменения, а также сменила название на Lada 2107 Rally VFTS и теперь продается в Братиславе. 

73d27f5e 8da5 4ce9 9482 6ddd160bfb67

От прежней «семерки» не осталось и следа. Автомобиль сменил цвет кузова, получил продвинутый обвес и наклейки «LAPTIMING» («скорость на круге») на боковинах, а также спойлер на крышке багажника.

db6cbca6 1fde 4b11 b541 c6f42278d466

Внутри седан лишился всего, что только можно, включая заднего ряда сидений. Ему досталась новая передняя панель, гоночное рулевое колесо и кресла-ковши от компании OMP, а также продвинутый каркас безопасности. 

16011b7a d9e1 456b 9e3e d42c89d176e7

Но еще интересней оказалось то, что расположилось под капотом отечественной 4-дверки. Специалисты TBR установили туда 2-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 228 лошадиных сил. Сочетается с ним спортивная механическая трансмиссия. 

f31bd939 bebf 4f13 9cff 7e49a3e1189e

Несмотря на то, что на задних стеклах нанесены наклейки с именами венгерского экипажа, машина ни разу не участвовала в соревнованиях и формально считается полностью новой.

Сейчас она продается по цене в 60 тысяч евро или 5 миллионов 800 тысяч рублей. 

Источник:Mobile

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+