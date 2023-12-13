«Пушка-гонка»: в Словакии продают 2-литровую Lada 2107 мощностью 228 л.с.

Автомобили Lada долгое время продавались не только в России и соседних странах, но и в Европе. Причем в отдельных случаях им удавалось становиться отправной точкой для различных тюнинг-проектов.

То же самое недавно произошло с одной Lada 2107, которая попала в Словакию еще во времена Советского Союза. Спустя без малого 40 десятилетий ее превратили в гоночный болид, способный навязать конкуренцию современным спортивным автомобилям.

Компания TBR (Two Brothers Racing), известная тем, что занимается многими видами тюнинга, провела тотальную модернизацию российского седана. Машина 1984 года выпуска пережила существенные внешние и технические изменения, а также сменила название на Lada 2107 Rally VFTS и теперь продается в Братиславе.

От прежней «семерки» не осталось и следа. Автомобиль сменил цвет кузова, получил продвинутый обвес и наклейки «LAPTIMING» («скорость на круге») на боковинах, а также спойлер на крышке багажника.

Внутри седан лишился всего, что только можно, включая заднего ряда сидений. Ему досталась новая передняя панель, гоночное рулевое колесо и кресла-ковши от компании OMP, а также продвинутый каркас безопасности.

Но еще интересней оказалось то, что расположилось под капотом отечественной 4-дверки. Специалисты TBR установили туда 2-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 228 лошадиных сил. Сочетается с ним спортивная механическая трансмиссия.

Несмотря на то, что на задних стеклах нанесены наклейки с именами венгерского экипажа, машина ни разу не участвовала в соревнованиях и формально считается полностью новой.

Сейчас она продается по цене в 60 тысяч евро или 5 миллионов 800 тысяч рублей.