В России начали продавать «хардкорную» версию Toyota Sequoia от Arctic Trucks

Новое поколение внедорожника Toyota Sequoia дебютировало осенью 2022 года. Автомобиль разделил платформу как с Toyota Land Cruiser 300, так и пикапом Tundra, и получил под капот гибридную силовую установку i-Force Max, попутно улучшив свои внедорожные характеристики. Но еще лучше сделало их ателье Arctic Trucks.

В России представили и начали продажи «хардкорной» версии Toyota Sequoia AT37. Автомобиль разрабатывался специально для эксплуатации в условиях сурового климата.

Разница между простой «Секвойей» и доработанной модификации от Arctic Trucks заключается в увеличенном дорожном просвете у второй до 256 мм, а также повышенных углах въезда и съезда.

Внешне машину можно отличить от обычного внедорожника по расширителям колесных арок, уникальным 20-дюймовым кованым колесным дискам, обутым в 37-дюймовые покрышки для бездорожья.

Для того, чтобы демонстрировать отличную проходимость на бездорожье, машине достались лебедка, шноркель, защита двигателя и множество других более мелких доработок.

Техническая сторона машины не изменилась. Модернизированная Toyota Sequoia оснащена стандартной для нее гибридной силовой установкой i-Force Max V6, выдающей 437 лошадиных сил. В паре с ней работает 10-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Стоимость таких внедорожников стартует с отметки в 14 миллионов 950 тысяч рублей.