Самый дешёвый кроссовер Nissan обновится в середине 2024 года

Кроссовер Magnite появился в гамме компании осенью 2020 года. Первым рынком для него стала Индия, а сама машина оказалась самым дешевым SUV в линейке автопроизводителя с ценой около 500 тысяч рупий или примерно 518 тысяч рублей по тем временам.

Прошло 3 года и «Магнит» готов к плановому обновлению. Причем реформенную машину собираются продавать уже за пределами Индии.

По информации портала «Autoсar», премьера модернизированного «паркетника» состоится примерно в середине 2024 года. Что интересно, впоследствии у машины появится леворульный вариант, который Nissan собирается отправлять в такие страны как Мексика, а также в Африку, на Ближний Восток и даже в Латинскую Америку.

Официальных подробностей о том, как изменится Nissan Magnite с обновлением, пока нет. Ходят слухи, что автомобиль получит более современный внешний облик, но сохранит прежнюю платформу.

Напомним, японский кроссовер для развивающихся рынков спроектирован на архитектуре CMF-A, которую он делит с кроссвэном Renault Triber. Длина машины составляет без малого 4 метра, а расстояние между ее осями равно 2,5-метрам.

Magnite продают в Индии с двумя вариантами бензиновых моторов на 72 и 100 лошадиных сил, агрегатированными 5-ступенчатой МКПП или вариатором. Привод во всех случаях может быть исключительно передним.