Несмотря на то, что автомобили Lada уже давно не поставляются в Европу по официальным каналам, продукция «АвтоВАЗа» по-прежнему доступна в «Старом Свете» для покупателей. И санкции ей, похоже, совсем не помеха. Более того, иногда речь идет о версиях знаменитых в России моделей, которые на нашем рынке не продаются.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав объявления на крупнейших европейских классифайдах, на продажу в Германии выставили внедорожник Lada Monster. Машина представляет собой «хардкорную» модификацию обычной Lada Niva Bronto и выделяется на ее фоне множеством доработок, ориентированных на бездорожье.

Первое, на что можно обратить внимание в Lada Monster 4×4, так это на ее дизайн. Автомобилю досталась собственная радиаторная решетка и светодиодная оптика, а также силовые бамперы, пластиковые накладки на колесных арках и штатный экспедиционный багажник на крыше.

Внедорожник обладает доработанной подвеской и на 150 мм выше обычной «Нивы Бронто» (клиренс равен 235 мм).

Для того, чтобы во время штурма препятствий на пути не повредить силовые агрегаты, для них предусмотрена специальная защита. Тогда как из грязи позволят выбраться лебедка и «зубастые» покрышки Hankook DynaPro MT.

Технически Lada Monster 4×4 не отличается от обычной классической «Нивы» и оборудована 1,7-литровым 82-сильным мотором, агрегатированным пятискоростной МКПП и системой полного привода.

Что касается цены, то в Германии за такой внедорожник просят 59 тысяч 900 евро или 5 миллионов 800 тысяч рублей. Для сравнения, за эти деньги в России сейчас можно купить шесть новых Lada Niva Legend с мотором «Евро-5».