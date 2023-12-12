На продажу выставили Volkswagen Beetle немецкой полиции 

За всю историю модели Beetle с конвейера заводов VW сошло более 21 миллиона 500 тысяч таких машин. Накануне одну из них выставили на продажу. Причем ей оказался не обычный хэтчбек, а автомобиль, прослуживший в немецкой полиции в течение нескольких лет.

Машина увидела свет в 1979 году, но не на родине марки, а в Мексике. Оттуда ее доставили в новом состоянии в полицейское управление в Нижней Франконии, Германия. Хэтчбек тут же приняли на службу в качестве так называемой Streifenwagen (патрульная машина).

Кузов автомобиля украсили классической зелено-белой ливреей с гербами баварской государственной полиции и надписью «Polizei», занимающей всю ширину капота.

На крыше «Жука» установили синий сигнальный фонарь, а по его бокам расположили рупоры громкоговорителей (четыре сирены Bosch спрятаны под передним бампером).

Автомобиль был списан в 1986 году, успев прослужить в немецкой полиции всего семь лет.

Машину поместили на хранение, а в 2000-х отремонтировали и отправили в США. Там она стала героем нескольких телевизионных шоу, а теперь готова найти нового владельца.

Согласно описанию к лоту, опубликованному на сайте «Bring a Trailer», текущая ставка на покупку этой машины составляет 23 тысячи долларов (2 миллиона 82 тысячи рублей). Торги закончатся через 2 дня.