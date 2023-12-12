Самый странный кабриолет в мире: новый Duster показали в кардинально ином форм-факторе

У популярного кроссовера Duster, выпускаемого компаниями Dacia/Renault, нет заводской кабриолет-версии, но некоторые тюнинг ателье, включая AutoK9, способны создать ее на базе заводского SUV.

Независимые дизайнеры из студии «X-Tomi Design» решили представить, как мог бы выглядеть кабриолет Duster, если бы его построили на базе нового поколения, представленного две недели назад.

На изображении, опубликованном автомобильными художниками из Венгрии, «Дастер» предстал в совершенно ином формате, нежели все привыкли.

Машина преобразилась в 2-дверный кабриолет, лишившись крыши. Внешне ей достались все атрибуты, присущие третьей генерации Duster, включая угловатые формы, Y-образную оптику, а также оквадраченный пластиковый обвес по периметру кузова и собственные колесные диски.

Напомним, подобный проект, но уже реальный автомобиль, основанный на предыдущем поколении Duster, в 2020 году представили тюнеры ателье AutoK9 из Румынии.

Гаражные инженеры избавились от крыши кроссовера, а также задних дверей, вместо которых установили поперечину за задними креслами.

Машину выпустили в единственном экземпляре и продавали по цене в 30 тысяч евро или 2 миллиона 945 тысяч рублей по текущему курсу.