Largus: Lada Niva стала безопаснее (немного) и теперь меньше загрязняет окружающую среду 

Компания «АвтоВАЗ» продолжает дорабатывать внедорожник Lada Niva после того, как проект по выпуску нового поколения «Нивы» на базе Renault Duster был свернут.

Именно так начинается статья во французском издании «Largus», решившем осветить изменения, которые произошли недавно с российским «вездеходом».

Западные журналисты отмечают, что совместный проект Lada и Renault по созданию новой «Нивы» (на рендере выше), в основу которого должна была лечь французская платформа CMF-B, провалился, а значит продающийся с 1977 года внедорожник практически без изменений продолжит свою бесконечную карьеру в России, хотя и с небольшими доработками:

Не забыли французы «уколоть» российский внедорожник и за еще одну важную доработку, которая вернулась в арсенал «Нивы» после небольшого перерыва.

Речь идет о системе ABS, которая пропала из оснащения Niva после введения западных санкций, но теперь вновь доступна для машины:

«Еще одна новинка накануне 2024 года касается безопасности автомобиля. И она отражает пропасть, разделяющую автомобильный рынок России и рынок «Старого континента». Niva вновь получила антиблокировочную тормозную систему (ABS), которая в Европе обязательна для легковых машин еще с 2003 года!».

Единственное, за что российский автомобиль удостоился похвалы, так это за цену. Французские журналисты пересчитали стоимость Lada Niva Legend «Euro 5» (927 тысяч 500 рублей) на местную валюту, получив сумму в 9 тысяч 300 евро.

И она вновь отразила пропасть между российским и европейским автопромом. Но, как отметили авторы статьи в издании «Largus», на этот раз уже в пользу РФ.