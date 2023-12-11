Очень редкую «Волгу» продают в Италии за 1,8 млн рублей

Автомобиль, который называют «последней Волгой», а также финальной попыткой «ГАЗ» сделать оригинальный престижный седан, бросающий вызов Mercedes-Benz, неожиданным образом появился в продаже в Европе.

Речь идет о модели ГАЗ-3111 – последней генерации знаменитой «Волги». С 1998 по 2004 год таких седанов сошло с конвейера всего 428 экземпляров, что делает их очень редкими.

Машина получилась инновационной, оказавшись дебютным автомобилем в семействе, который обладает реечным рулевым управлением с гидроусилителем.

Прогрессивности «одиннадцатой» добавляли и другие решения, включая впервые появившуюся в отечественном автопроме систему ABS (ее производителем была компания Bosch), а также наличие электрических стеклоподъемников в каждой из дверей, зеркал с электроприводом, кондиционера в салоне и пакета так называемых «теплых» опций.

Неудивительно, что такие машины смогли добраться и до «Старого Света», где некоторые неплохо сохранившиеся экземпляры продают за немалые деньги.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Италии выставили на продажу ГАЗ-3111, выпущенный в январе 2002 года. В объявлении говорится о том, что автомобиль был восстановлен и обладает пробегом в 22 тысячи километров.

Под капотом машины трудится 2,3-литровый бензиновый мотор мощностью 131 лошадиную силу и 188 Нм крутящего момента. Ассистирует ему пятискоростная механическая коробка передач и система заднего привода.

За границей за такой автомобиль планируют выручить 19 тысяч евро, что эквивалентно сумме в 1,8 миллиона рублей по нынешнему курсу. Это дороже, чем сегодня в России стоит новая Lada Vesta.