В новом поколении Nissan Leaf превратится в купе-кроссовер: подробности

Нет никаких сомнений в том, что именно хэтчбек Leaf стал толчком для Nissan к расширению электрифицированных моделей. Электромобиль остается самой продаваемой «батарейной» моделью в линейке автопроизводителя с точки зрения совокупных продаж и готовится к смене поколений, которая привнесет в его форм-фактор кардинальные перемены.

Если сегодня существует две генерации Leaf, представляющие собой хэтчбеки C-класса, размером с Mazda3 и Honda Civic, то третье поколение этой модели обещает превращение в кроссовер, но не простой, а с купеобразным силуэтом.

Предполагается, что новинка дебютирует примерно в середине 2025 года. Внешне машина будет черпать вдохновение с модели Ariya, а также концепт-кара Chill Out образца 2021 года, показанного на изображениях в этой статье.

Никаких подробностей относительно изменений в технической стороне модели пока нет, но, скорее всего, по сравнению с актуальной, второй по счету генерацией хэтчбека они будут носить кардинальный характер.

Источник утверждает, что машина встанет на сборочный конвейер Nissan в Великобритании (завод в Сандерленде). Ее продажи начнутся ближе к концу 2025 года или в начале 2026-го.