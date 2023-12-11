Новый пикап Kia Tasman появится раньше, чем все думают

Южнокорейский гигант Kia готовится к тому, чтобы представить одну из тщательно засекреченных моделей – пикап Tasman. Автомобиль предназначен лишь для некоторых рынков и, судя по последним слухам, может быть представлен уже в начале 2024 года.

Подтвержденных подробностей о новинке пока не так много, как могло быть для близкой к премьере модели. Тем не менее есть информация, что Tasman окажется классическим «утилитарником» с двойной кабиной, а внешне будет напоминать футуристичные концепты Kia EV5 и EV4.

В Kia заявляют, что машине предстоит навязать конкуренцию таким бестселлерам в сегменте как: Toyota Hilux и Ford Ranger. Для этого пикапу должна достаться специальная настройка подвески, которая позволит отлично чувствовать себя как на асфальте, так и на бездорожье.

В качестве двигателя в Tasman будет использован дизельный мотор. Среди вариантов называются 2,2-литровая «четверка» с турбонаддувом, а также 3-литровый V6, известный по внедорожнику Mohave.

Если раньше утверждалось, что новый пикап Kia поступит в продажу не раньше 2025 года, то теперь появилась информация о том, что машина может добраться до дилеров в течение 2024-го.