Новейшую Hyundai Creta показали на первых изображениях

Компания Hyundai готовится к плановому обновлению своего популярного кроссовера Creta. Бестселлер корейской марки, который до недавнего времени пользовался высочайшим спросом в том числе и России, должен явить себя миру в рестайлинговой версии уже 16 января 2024 года.

Какие изменения ждут машину с модернизацией рассказали журналисты индийского издания «RushLane», опубликовавшие первые рендеры новинки.

Машина на изображениях показалась сразу в четырех цветах кузова. Судя по ним, новую «Крету» ждет трансформация дизайна, которая сделает ее похожей на последние новинки Hyundai, такие как Exter, Palisade и Santa Fe.

Популярный «паркетник» ожидает появления спереди H-образных светодиодных дневных ходовых огней в стиле субкомпакта Exter, а также переработанной решетки радиатора, заимствованной у большого Palisade.

Кроме того, машина может обзавестись откорректированным бампером и иной дверью багажника, помимо которых можно будет рассчитывать еще и на новые 18-дюймовые колесные диски, похожие на те, что использует удлиненный вариант Creta под названием Alcazar.

Помимо внешности новая «Крета» изменится еще и с технической стороны. Машине достанется расширенное оснащение, включающее в себя продвинутые электронные водительские ассистенты (система ADAS второго уровня).

Что касается агрегатной линейки, то она останется прежней. В зависимости от рынка машину будут продавать как с бензиновыми, так и дизельными моторами, а также с «механикой», «автоматом» и 7-скоростным «роботом».

В продажу новинка поступит в первом квартале 2024 года.