На продажу выставили детскую копию «Сосискомобиля»

Машина, придуманная в далеком 1932 году для того, чтобы стать хоть и странной, но вызывающей рекламой американского производителя мясных изделий Oscar Mayer, получила название «Wienermobile».

Такие автомобили колесят по дорогам Штатов и сегодня, но купить их не так просто. В последний раз так называемый «Сосискомобиль» продавался в 2020 году. И тогда за него просили скромные 12 тысяч долларов (1 миллион 100 тысяч рублей).

Накануне на продажу выставили «Wienermobile», но не привычную версию этой машины, а детскую игрушку.

Автомобиль обладает металлическим кузовом и пластиковой накладкой сверху, повторяющей форму «сосиски» в оригинальном «Сосискомобиле».

У машины педальный привод, а значит она приводится в движение лишь усилиями самого ребенка. Управлять ей можно посредством рулевого колеса.

Судя по описанию к лоту, опубликованному на аукционе «Bring a Trailer», игрушку оценили в 2 тысячи 750 долларов, что эквивалентно сумме в 252 тысячи рублей по текущему курсу. Для сравнения, это примерно четверть от стоимости новой Lada Granta в «топовой» версии.

В комплекте с машинкой покупателю детской копии Wienermobile достанется еще один «Сосискомобиль», но уже не из металла и пластика, а из поролона (на фото выше).