ДомойАвтоновости сегодняНа продажу выставили детскую копию «Сосискомобиля»

На продажу выставили детскую копию «Сосискомобиля»

Она стоит как четверть новой Lada Granta 

Текст: Михаил Романченко
Снимок экрана 2023 12 11 в 12.14.36

Машина, придуманная в далеком 1932 году для того, чтобы стать хоть и странной, но вызывающей рекламой американского производителя мясных изделий Oscar Mayer, получила название «Wienermobile». 

Такие автомобили колесят по дорогам Штатов и сегодня, но купить их не так просто. В последний раз так называемый «Сосискомобиль» продавался в 2020 году. И тогда за него просили скромные 12 тысяч долларов (1 миллион 100 тысяч рублей). 

Снимок экрана 2023 12 11 в 12.14.23

Накануне на продажу выставили «Wienermobile», но не привычную версию этой машины, а детскую игрушку. 

Автомобиль обладает металлическим кузовом и пластиковой накладкой сверху, повторяющей форму «сосиски» в оригинальном «Сосискомобиле». 

Снимок экрана 2023 12 11 в 12.14.58

У машины педальный привод, а значит она приводится в движение лишь усилиями самого ребенка. Управлять ей можно посредством рулевого колеса. 

Снимок экрана 2023 12 11 в 12.14.11

Судя по описанию к лоту, опубликованному на аукционе «Bring a Trailer», игрушку оценили в 2 тысячи 750 долларов, что эквивалентно сумме в 252 тысячи рублей по текущему курсу. Для сравнения, это примерно четверть от стоимости новой Lada Granta в «топовой» версии. 

IMG 0341 94257 scaled 1

В комплекте с машинкой покупателю детской копии Wienermobile достанется еще один «Сосискомобиль», но уже не из металла и пластика, а из поролона (на фото выше). 

Источник:Bringatrailer

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+