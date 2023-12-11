В Россию привезли автомобиль, который считают самым технологичным в Японии

Компания Nissan уже давно не поставляет свои машины в Россию по официальным каналам, так что все автомобили, представленные на нашем рынке от этого автопроизводителя, сегодня ввезены по параллельному импорту. Недавно их число пополнилось моделью, которая накануне завоевала одну престижную премию в родной для себя Японии.

Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала список объявлений, опубликованных крупнейшими «серыми» дилерскими площадками, обнаружив несколько предложений минивэна Nissan Serena. Машины 2023 года выпуска ввезены к нам из Японии через порт во Владивостоке.

Благодаря тому, что они оснащены двигателем, рабочий объем которого составляет менее 1,9-литра, автомобили не попадают под запрет властей «Страны восходящего солнца» на экспорт в Россию.

Минивэны обладают тремя рядами сидений, так что внутри Serena могут разместиться до восьми человек (вместе с водителем), а их оснащение включает в себя гибридную силовую установку, благодаря которой эту модель в декабре назвали «самым технологичным автомобилем в Японии» по версии конкурса Japan Car of the Year (JCOTY).

Речь идет об агрегатной связке 1,4-литрового бензинового мотора с индексом HR14DDe на 98 лошадиных сил и электромотора EM57, а также литий-ионной батареи, генератора и инвертора.

Такой вариант носит имя e-Power. В нем двигатель внутреннего сгорания не имеет прямой связи с колесами, а используется исключительно для того, чтобы питать тяговый электромотор.

Еще одной технологичной «фишкой» Nissan Serena является первая в мире система управления потреблением энергии, которая способна самостоятельно проводить анализ маршрута с навигатора машины, оптимизируя под него работу силовой установки и тем самым сокращая расход топлива.

Цены на параллельно импортированные в Россию Nissan Serena (машины с правым рулем) сейчас начинаются с отметки в 2 миллиона 390 тысяч рублей.