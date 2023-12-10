Toyota тратит по 3 часа для осмотра каждого внедорожника Century перед тем, как отправить его покупателю

Не так давно линейка SUV японского бренда Toyota пополнилась флагманской моделью – Century. Внедорожник, как и одноименный седан, располагается в отдельной «лиге» компании и построен специальной командой. Люксовый автомобиль стоит примерно в 3 раза дороже Land Cruiser 300 и задает совершенно иные стандарты качества.

В Toyota заявляют, что они дотошно проверяют машину перед тем, как отправить ее клиенту. После того, как автомобиль готов, мастер-инспектор тщательно «сканирует» внедорожник, сошедший с конвейера.

В недавней статье корпоративного издания «Toyota Times Magazine» говорится о том, что на эту процедуру в случае с каждой отдельной машиной уходит минимум по 3 часа.

Мастер-инспектор проходит строгую подготовку и сертификацию, после чего исследует собранный автомобиль по 17-ступенчатой системе, разработанной специально для внедорожника Century. Все это делается ради того, чтобы клиент получил машину, соответствующую строгим стандартам качества.

Напомним, внедорожник Toyota Century обладает множеством люксовых «фишек», включая складные сиденья, вращающиеся столы для пикника, два 11,6-дюймовых телевизора, холодильник и многое другое. Для салона машины доступно множество вариантов, а также индивидуальное оформление.

Под капотом флагмана «Тойоты» располагается 3,5-литровый бензиновый V6, работающий в составе подключаемой гибридной системы мощностью 406 лошадиных сил.

Сейчас машину продают только в Японии, но впоследствии начнут предлагать и в Китае (в леворульной версии) с помощью дилеров Lexus.