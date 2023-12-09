Уникальную версию Mercedes ML на случай зомби-апокалипсиса продают за 3,2 млн рублей

Внедорожник Mercedes-Benz ML W163 предназначен для того, чтобы с комфортом возить семью из точки А в точку Б. Но некоторых это не устраивает и они используют такие машины в качестве отправной точки в различных проектах. Один из них недавно выставили на продажу. И он оказался поистине безумным.

Согласно описанию на «eBay», Mercedes-Benz ML500 2002 года выпуска был превращен из обычного городского автомобиля во внедорожного монстра. Его главная фишка – отсутствие колес. Вместо них машине достались гусеницы танков Mattrack.

Дополняют картину кастомные удлинители крыльев, которые неплохо сочетаются с изготовленными на заказ стальными бамперами.

Кузов машины был нарочито отретуширован, чтобы создавать впечатление металлических панелей с болтовым креплением, а бампер и капот выкрасили в привлекающие внимание желтый и черный цвета.

Но это далеко не все доработки, которые произошли с автомобилем. Для существования в гипотетических условиях зомби-апокалипсиса машина получила макет пулемета, установленного на крыше, и также вращающийся ствол на капоте.

В крышках дверных ручек имеются вырезы для ножей, предназначенных для защиты от воров, а вместо автоматического селектора трансмиссии установлен кастет.

Утверждается, что пробег автомобиля равен 172 тысячам километров. Под его капотом по-прежнему трудится заводской 5-литровый бензиновый мотор V8, который в период своего расцвета генерировал 288 лошадиных сил и 440 Нм. Трансмиссия – «автомат», привод – полный.

Несмотря на странный и явно неподходящий внешний вид для передвижения по городу машина стоит отнюдь недешево. За нее планируют выручить целых 27 тысяч 500 фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме в 3 миллиона 200 тысяч рублей по нынешнему курсу.