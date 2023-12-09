Стало известно, сколько придется заплатить, если разбить гиперкар Ferrari LaFerrari

Езда на гиперкаре, да еще и одном из самых дорогих на планете, доступна совсем немногим. Но даже этим людям приходится беречь свои машины от повреждений, ведь в случае, если дефекты окажутся серьезными и потребуют большого ремонта, они обойдутся владельцам таких автомобилей «в копеечку».

Накануне стало известно, сколько придется заплатить за восстановление знаменитого итальянского гиперкара Ferrari LaFerrari, если нанести ему кузовные повреждения.

По данным Scuderia Car Parts, новый карбоновый монокок, к примеру, стоит на эту модель 1 072 655,17 долларов (98 миллионов 850 тысяч рублей). Но если поврежден он, то практически наверняка придется заменить и другие кузовные элементы гиперкара.

Одна часть крыши обойдется неаккуратному водителю в 140 645,13 долларов (почти 13 миллионов рублей), а задняя перегородка — в 28 295,18 долларов (2 миллиона 600 тысяч рублей).

При этом для стыковки некоторых частей потребуются специальные болты, которые, в свою очередь, стоят по 71,40 доллара каждый или 6,5 тысячи рублей.

Напомним, сейчас Ferrari разрабатывает совершенно новый гиперкар, который должен быть готов в следующем году. Как и LaFerrari, его тираж будет включать в себя 599 купе, 199 кабриолетов и 30 вариантов самого особенного XX исполнения.