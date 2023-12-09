Volkswagen хочет с помощью Renault выпустить электрокар за 2 миллиона рублей

В ноябре руководство Volkswagen сообщило о том, что планирует построить новый электромобиль начального уровня, цена на который составит около 20 тысяч евро или чуть меньше 2 миллионов рублей по текущему курсу. А теперь выяснилось, что создавать машину самостоятельно немцы не хотят. Вместо этого они собираются положиться на сотрудничество с Renault.

Как сообщает издание «Handelsblatt», на данный момент VW ведет с французами предварительные переговоры о совместной реализации этого амбициозного проекта, но детали возможного соглашения пока засекречены.

При этом в самой Renault не исключают «разговоров» с Volkswagen, заявляя, что ведутся различные дискуссии, но ничего пока не решено.

Как может выглядеть новый электромобиль от VW, в создании которого должны принять участие специалисты из Renault, показали на рендере дизайнеры издания «Carscoops».

Как видно на изображении, созданном путем компьютерного моделирования, это будет маленький автомобиль в форм-факторе хэтчбек, которому достанутся полукруглые светодиодные дневные ходовые огни, глянцевая радиаторная решетка, пластиковые накладки на порогах и бамперах, а также колесные диски с необычным внутренним рисунком.

В целом дизайн машины окажется очень похож на концепт-кар IQ Life (коллаж ниже), представленный в 2021 году на выставке в Мюнхене.

Тот прототип предполагал дорожный просвет в 190 мм, а также 234-сильный электромотор и батарею емкостью 57 кВт/ч, обеспечивающую ему запас хода около 400 км.

Как отмечают западные журналисты, если машина дойдет до серийного производства, то может стать одним из бестселлеров в Европе, где сейчас средняя цена за электромобиль превышает отметку в 65 тысяч евро (примерно 6 миллионов рублей).