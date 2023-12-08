В России появился большой, но «доступный» японский седан из Китая

На нашем рынке самыми знаменитыми седанами компании Honda являются Civic и Accord, но этот японский автогигант обладает куда большим ассортиментом 4-дверок, часть из которых выпускается лишь в некоторых странах.

Одна из них – Honda Crider. Автомобиль, задуманный как большой, но при этом «доступный» седан, выпускается в Китае на совместном предприятии GAC Honda. А с недавних пор его стало можно купить и в России.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, у «серых» дилеров, торгующих параллельно импортированными машинами, появились 4-дверки Honda Crider. Машины 2023 года выпуска приехали на наш рынок напрямую с завода в «Поднебесной» и обладают «нулевыми» пробегами.

Crider построен на удлиненной и расширенной архитектуре бюджетного хэтчбека Honda Jazz/Fit. Благодаря этому его длина равна 4,8-метрам, ширина – 1,8-метрам, а размер колесной базы составляет 2,7-метра.

Таким образом он заметно крупнее того же Honda Civic, но при этом стоит даже дешевле, чем эта популярная четырехдверка.

Одной из интересных «фишек» Honda Crider является конструкция заднего подлокотника, который можно разложить таким образом, чтобы он образовал импровизированный столик для пассажиров «галерки».

Учитывая платформу, на которой построен седан, под капот ему достался малообъемный литровый бензиновый турбомотор с тремя цилиндрами, выдающий 122 лошадиные силы. Ассистирует двигателю бесступенчатый вариатор.

Несмотря на то, что в КНР Crider считается бюджетной моделью, в России он стоит совсем недешево. Ценник на ввезенные в Россию параллельными схемами седаны начинается с отметки в 2 миллиона 470 тысяч рублей.