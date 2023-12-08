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В России появился большой, но «доступный» японский седан из Китая

У него есть одна интересная "фишка"

Текст: Алексей Шмидт
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На нашем рынке самыми знаменитыми седанами компании Honda являются Civic и Accord, но этот японский автогигант обладает куда большим ассортиментом 4-дверок, часть из которых выпускается лишь в некоторых странах.

Одна из них – Honda Crider. Автомобиль, задуманный как большой, но при этом «доступный» седан, выпускается в Китае на совместном предприятии GAC Honda. А с недавних пор его стало можно купить и в России. 

Как выяснил Daily-Motor.Ru, у «серых» дилеров, торгующих параллельно импортированными машинами, появились 4-дверки Honda Crider. Машины 2023 года выпуска приехали на наш рынок напрямую с завода в «Поднебесной» и обладают «нулевыми» пробегами. 

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Crider построен на удлиненной и расширенной архитектуре бюджетного хэтчбека Honda Jazz/Fit. Благодаря этому его длина равна 4,8-метрам, ширина – 1,8-метрам, а размер колесной базы составляет 2,7-метра.

Таким образом он заметно крупнее того же Honda Civic, но при этом стоит даже дешевле, чем эта популярная четырехдверка. 

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Одной из интересных «фишек» Honda Crider является конструкция заднего подлокотника, который можно разложить таким образом, чтобы он образовал импровизированный столик для пассажиров «галерки». 

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Учитывая платформу, на которой построен седан, под капот ему достался малообъемный литровый бензиновый турбомотор с тремя цилиндрами, выдающий 122 лошадиные силы. Ассистирует двигателю бесступенчатый вариатор.

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Несмотря на то, что в КНР Crider считается бюджетной моделью, в России он стоит совсем недешево. Ценник на ввезенные в Россию параллельными схемами седаны начинается с отметки в 2 миллиона 470 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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