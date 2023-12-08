У Tesla Cybertruck появилась очень дешевая версия всего за 140 тысяч рублей

Пикап Tesla Cybertruck наконец-то стал добираться до автосалонов в США, а также появляться в гаражах своих первых покупателей. Спрос на машину, как и ожидалось, оказался ажиотажным. На сегодняшний день компания имеет 1 миллион 900 тысяч подтвержденных бронирований. Закрыть всех их удастся не раньше, чем через 5 лет.

Но если покупка Cybertruck сейчас сложна и потребует минимум 61 тысячу долларов (5 миллионов 600 тысяч рублей), то со специальной версией этого пикапа, оценённой всего в 1500 долларов (140 тысяч рублей), все гораздо проще.

Машина, о которой идет речь, представляет собой не настоящий Cybertruck, а масштабную копию этой электрической модели, разработанной для детей.

По сравнению с оригиналом автомобиль обладает лишь двумя недостатками: низким запасом хода в несколько десятков километров, а также уменьшенными размерами, которые подойдут лишь для детей возрастом от 6 до 12 лет.

Максимальная грузоподъемность такой «Теслы» составляет 68 кг, а в качестве движущей силы используется небольшой электромотор мощностью 500 Вт (0,7 л.с.), который передает всю энергию на заднюю ось.

В результате машина способна разгоняться до 16 километров в час, а также проезжать на одном заряде до 20 километров.

Вес детской реплики Tesla Cybertruck составляет 72 килограмма, а длина кузова – почти 1,7-метра.

Пока автомобиль продается только в США и на данный момент распродан, но впоследствии на рынок выйдут новые партии этой модели.