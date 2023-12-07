Новый рамный пикап Kia появится в 2025 году: подробности

Линейка моделей корейского автопроизводителя скоро пополнится новой моделью, которая будет представлять собой рамный пикап. Машину назовут Tasman и обещают сделать одним из главных игроков в сегменте. Накануне стало известно, когда стоит ждать новинку в продаже.

Как пишет южнокорейское издание «The Korean Car Blog», Kia Tasman встанет на конвейер в конце 2024 года. Автомобиль начнут выпускать в рамках тестовой сборки, а полномасштабный выпуск запустят уже в феврале 2025-го.

Планы по объемам производства выглядят вполне себе неплохими. В «Киа» собираются ежегодно собирать по 120-130 тысяч пикапов Tasman. Продавать их будут как на внутреннем южнокорейском рынке, так и за рубежом, включая такие страны как США и Австралия.

Несмотря на то, что для Tasman планируется несколько конфигураций, начать выпуск модели хотят в версии с двойной кабиной и дизельным двигателем. По оценкам местных журналистов, грузоподъемность такого автомобиля составит около тонны, а максимальная буксировочная способность будет равна 3500 кг.

Под капотом расположится 2,2-литровый 4-цилиндровый турбодизель или 3-литровый дизельный V6, ранее дебютировавший в Mohave.

В качестве конкурентов для Kia Tasman называются такие модели, как KGM Rexton Sports, Chevrolet Colorado, Ford Ranger, Honda Ridgeline, Nissan Frontier и другие представители сегмента.