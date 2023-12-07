Покупатели Tesla Cybertruck грозятся отменить заказы на пикап из-за обмана со стороны компании

Для того, чтобы создать интерес к той или иной модели, многие автопроизводители идут на хитрый ход. Анонсируя автомобиль они обозначают для него характеристики, которые ближе к запуску машины в продажу могут сокращаться чуть ли ни в двое. И Tesla здесь не исключение.

Около недели назад американский автопроизводитель наконец-то начал продажи своего нового электрического пикапа Cybertruck, который долгое время не удавалось запустить в полноценное массовое производство. Но вот незадача. Итоговые характеристики машины оказались заметно ниже, чем в 2019 году, когда автомобиль был анонсирован, а первые покупатели внесли за них залог.

В социальных сетях Tesla подверглась жесткой критике. На профильных форумах Cybertruck, в частности в ветке на «Reddit» ругают компанию за сильно изменившуюся цену машины за три года.

В 2019 году стоимость одномоторного пикапа составляла менее 40 тысяч долларов, тогда как сейчас она равна 61 тысячи долларов.

Но еще большей разница оказалась в двухмоторном полноприводном Cybertruck. Три года назад он стоил от 49 тысяч 900 долларов, а теперь обойдется покупателям минимум в 80 тысяч.

В список других претензий к компании были также занесены снизившаяся буксировочная способность с первоначально обозначенных 6350 кг до 4990 кг, а также запас хода, который фанатов Cybertruck в ярость.

При анонсе 3-моторной версии Cyberbeast в Tesla обещали, что дальность хода на одном заряде составит более 800 км, но в реальности она оказалась меньше почти в 2 раза – до 515 км.

Для тех, кого это не устраивает, предусмотрен расширитель запаса хода, но за него придется выложить дополнительные 16 тысяч долларов и пожертвовать третью багажного отделения.

Теперь многие поклонники Cybertruck грозят Tesla отменить свои заказы из-за того, что спецификации пикапа не соответствуют тем, которые им пообещали в 2019 году.