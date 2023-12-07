Самая быстрая Toyota Camry (XV80): показана версия GR

В середине ноября 2023 года Toyota показала новое поколение седана Camry (XV80). Автомобиль незначительно изменился внешне, но существенно технически, став полноценным гибридом.

Не так давно Аки Тойода заявил, что компания прекратит выпускать «скучные автомобили» и подкрепил эти слова делом, превратив модели Yaris и Corolla в лучшие в классе «горячие» хэтчбеки. Что, если по такому же пути пойдет и новая Camry? Таким вопросом задался независимый дизайнер из Малайзии, известный как «Theottle», подготовивший визуализацию такого автомобиля.

Получившийся на изображениях седан обзавелся названием Toyota GR Camry и представляет собой четырехдверку с элементами, заимствованными у «заряженной» GR Corolla.

Первое, что сделал с новой «Камри» независимый художник, перенес на седан D-класса переднюю часть кузова от «младшей» модели, но слегка изменил ее форму, чтобы она лучше соответствовала пропорциям седана.

Фары машины были сохранены и пришлись к месту рядом с агрессивным бампером и широкой черной радиаторной решеткой, заимствованной у «заряженного» хэтчбека.

Другие изменения включили в себя появление у GR Camry нового комплекта черных колесных дисков, расширенных передних и задних крыльев, а также боковых юбок.

Кроме того, у полноразмерного седана появилось антикрыло сзади, тонированные фонари, уникальный бампер, затемненный диффузор и специальный дизайн тройных выхлопных труб.

В качестве двигателя для «заряженной» Camry подошел бы модернизированный вариант 3-цилиндрового мотора с турбонаддувом и сложной системой полного привода, похожей на ту, что реализовали в GR Corolla. Альтернативный вариант – более объемный двигатель, к примеру «наддувная четверка».

В реальности речи о том, чтобы у Camry появилась быстрая версия, по крайней мере пока не идет. И даже если она когда-то увидит свет, то произойдет это еще очень нескоро.