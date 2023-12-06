Совершенно новый электрический седан суббренда Hyundai показали на первом изображении

Электрические машины изменили автомобильную промышленность. И автогигант Hyundai оказался в авангарде этой революции, успев вовремя создать собственный электрический бренд Ioniq.

Марка стала «зеленым» представителем в портфолио корейской компании в 2020 году и на данный момент может похвастать двумя моделями – Ioniq 5 и Ioniq 6. Первая представляет собой кросс-хэтчбек, а вторая седан. Между ними должен расположиться еще один автомобиль – Ioniq 4, который появится в 2026 году. Как он будет выглядеть показали на первом рендере.

Седан Hyundai Ioniq 6

Изображение автомобиля было сгенерировано в одной из самых популярных нейросетей и основывалось на дизайне уже продающихся Ioniq 5 и Ioniq 6. Несмотря на это, машина получилась кардинально другой и совершенно непохожей на своих родственников по модельному ряду.

Ей досталась необычная оптика на светодиодных элементах с дневными ходовыми огнями в форме бумерангов, а также продвинутый передний бампер и рубленые кузовные элементы.

Информации о том, какое оснащение ожидает новый Ioniq 4, пока нет, но одно понятно даже сейчас – машину построят на платформе E-GMP, либо на совершенной новой архитектуре eM, которая появится только в 2025 году. Новая «тележка» будет обладать множеством «фишек», которых не было у ее предшественницы.

Речь идет о поддержке так называемых «распашных» дверей, наличии выдвижного мультимедийного дисплея, поворотного кресла в первом ряду и длинного сдвижного дивана сзади, а также встроенного очистителя воздуха и многого другого.

Каким окажется запас хода «четверки» – пока остается только догадываться, но его родственник в лице седана Ioniq 6 обладает показателем дальнобойности до 610 километров.