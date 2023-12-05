Владельцам Kia и Hyundai в США бесплатно раздадут трекеры Apple Airtag

Эпопея с попытками решить проблему, связанную с угонами автомобилей компаний Kia и Hyundai в США, продолжает набирать обороты.

Параллельно с судебными разбирательствами между владельцами машин этих корейских марок и автопроизводителями снизить или по крайней мере сократить количество краж продукции Hyundai и Kia за океаном пытаются в том числе местные власти.

Накануне стало известно, что представители администрации округа Ховард (штат Мэриленд), закупят смарт-метки Apple Airtag и раздадут их владельцам Hyundai и Kia. Они не смогут полностью решить проблему угонов, но позволят отслеживать передвижение угнанных машин и быстрее их находить.

Для тех владельцев машин этих корейских марок, у кого нет iPhone, предусмотрят трекер от Samsung (Galaxy SmartTag).

Напомним, о том, что автомобили Hyundai и Kia становятся массовыми жертвами угонов в США, выяснилось еще в 2021 году, когда в Сети раскрыли их уязвимость, связанную с отсутствием штатного иммобилайзера.

Благодаря этому обстоятельству машины оказалось возможно угонять с помощью USB-кабеля, чем и воспользовались как профессиональные автомобильные воры, так и простые подростки.