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Лучшим электромобилем года признали не Tesla, а седан Hyundai

Его можно купить в России 

Текст: Алексей Шмидт
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Когда в продаже появилась Tesla Model 3, этот электромобиль изменил правила игры. Для многих владельцев полностью «батарейных» машин он был и остается идеальным электрокаром благодаря разумным размерам и приемлемой цене, а также достаточному запасу хода и высоким скоростным показателям в версии Performance.

Но лучшим электромобилем по версии заокеанского издания «The Drive» в 2023 году стал совсем не он, а седан электрического суббренда компании Hyundai.

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Американское издание назвало электрическую 4-дверку Ioniq 6 победителем среди всех машин этой категории, расхвалив «шестерку» за куда лучший внешний вид, нежели имеет Tesla Model 3, а также большую гарантию. Кроме того, Ioniq 6 удостоился похвалы за свои ходовые характеристики: 

«Он ощущается очень плавным, бесшумным и непринужденным, а также хорошо спроектированным. У него хорошее рулевое управление, идеально выверенное распределение дроссельной заслонки, отличная маневренность и управляемость, а также хорошие тормоза. Он мог бы быть спортивным седаном, но так уж вышло, что он электрический».

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Напомним, седаны Ioniq 6 сейчас доступны и на российском рынке. Машины ввозят по параллельному импорту и продают новые автомобили 2023 года выпуска по ценам от 4 миллионов 700 тысяч рублей. 

Источник:The Drive

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