Лучшим электромобилем года признали не Tesla, а седан Hyundai

Когда в продаже появилась Tesla Model 3, этот электромобиль изменил правила игры. Для многих владельцев полностью «батарейных» машин он был и остается идеальным электрокаром благодаря разумным размерам и приемлемой цене, а также достаточному запасу хода и высоким скоростным показателям в версии Performance.

Но лучшим электромобилем по версии заокеанского издания «The Drive» в 2023 году стал совсем не он, а седан электрического суббренда компании Hyundai.

Американское издание назвало электрическую 4-дверку Ioniq 6 победителем среди всех машин этой категории, расхвалив «шестерку» за куда лучший внешний вид, нежели имеет Tesla Model 3, а также большую гарантию. Кроме того, Ioniq 6 удостоился похвалы за свои ходовые характеристики:

Напомним, седаны Ioniq 6 сейчас доступны и на российском рынке. Машины ввозят по параллельному импорту и продают новые автомобили 2023 года выпуска по ценам от 4 миллионов 700 тысяч рублей.