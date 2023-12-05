Бывший инженер НАСА раскрыл способы, как не дать лобовому стеклу автомобиля покрыться льдом

Первые дни зимы ознаменовались для многих регионов России приходом резких холодов, которые привели к тому, что по утрам почти все без исключения автомобили на парковках покрылись льдом, перекрывающим видимость через лобовое стекло.

Мы уже рассказывали о том, как можно справиться с этой ледяной проблемой без дорогостоящего жидкого размораживателя, но есть способ гораздо лучше, позволяющий предотвратить появление изморози на ветровом стекле. О нем рассказал бывший инженер НАСА.

По словам мужчины, отправлявшего космические корабли бороздить просторы Вселенной при температурах в -270 градусов по Цельсию, решение вопроса с обледенением стекол звучит парадоксально, но основано на законах физики.

Чтобы не тратить лишнее время по утрам на разморозку стекол, необходимо постараться выработать для себя привычку после парковки автомобиля на ночь выключать печку и приоткрывать окна.

Это позволит выровнять температуру между салоном и улицей, а также выпустить горячий и влажный воздух изнутри, заменив его на сухой снаружи.

Кроме того, несмотря на низкие температуры за бортом, экс-инженер НАСА советует периодически включать кондиционер, который зимой будет работать как осушитель, вытягивая влагу из воздуха и предотвращая замерзание окон.