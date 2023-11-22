Раскрыт лайфхак, как за копейки очистить лобовое стекло машины от наледи без скребка

Осенне-зимние перепады температур часто заставляют водителей тратить дополнительные 10-15 минут только на то, чтобы очистить лобовое стекло машины ото льда с помощью печки. И чтобы не ждать так долго многие активно работают скребком, который опасен тем, что оставляет на хрупких прозрачных поверхностях автомобиля царапины.

Как избежать повреждений ветрового стекла, но при этом очистить его от наледи быстро и без использования дорогостоящих размораживателей, в материале Daily-Motor.Ru.

Существует один малоизвестный лайфхак, который позволит избавиться от льда как на лобовом, так и на боковых стеклах автомобиля без его соскабливания. Все, что для этого необходимо, может находиться внутри шкафов на вашей кухне или в ванной.

Главная деталь – это пульверизатор (он же распылитель). Подойдет любой даже самый простейший. Но если его нет дома, то такой можно приобрести примерно за 50-60 рублей в популярных российских дискаунтерах.

Следующий шаг – наливаем в пластиковый контейнер пульверизатора смесь из двух третей этилового спирта и одной трети воды. И вуаля – раствор готов. Благодаря нему можно будет очищать стекла автомобиля от льда и инея буквально за считанные минуты.

Достаточно распылить получившуюся смесь на замерзшую поверхность и немного подождать пока лед размягчится, после чего всю остальную работу сделают щетки стеклоочистителя.

Никаких скребков и дорогостоящих спреев для размораживания стекол, навязываемых нам маркетологами.