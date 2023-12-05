Слухи: Toyota разрабатывала новый среднемоторный компакт-кар, но не довела проект до финала

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota планирует в существенной степени расширить собственную линейку производительных автомобилей в ближайшем будущем, возродив купе MR2, а также, возможно, модель Celica. В число перспективных новинок в этом сегменте какое-то время входил и некий компакт-кар, главной «фишкой» которого оказалась бы среднемоторная компоновка силового агрегата, нехарактерная для такого вида машин. Несмотря на потенциальный успех, проект оказался свернут.

Японское издание «BestCarWeb» рассказало не только подробности о нем, но и сопроводило его рендерными изображениями автомобиля.

По информации инсайдеров, машина должна была представлять собой широкофюзеляжный вариант хэтчбека Yaris в версии GRMN. Для машины готовился 1,6-литровый 3-цилиндровый турбомотор, перемещенный для лучшего распределения веса из-под капота ближе к задней оси.

По своей концепции автомобиль мог оказаться близок к различным автомобилям группы B образца 1980 годов и был разработан практически наполовину.

Как видно на изображении, подготовленном независимыми дизайнерами, такой среднемоторный компакт-кар от Toyota мог получить дизайн хэтчбека Yaris, но отличался бы от него капотом из углеволокна, собственным бампером с вставками из карбона, а также широкофюзеляжным обвесом, включающим в себя крылья с воздуховодами, юбки и большое антикрыло, установленное на крышке багажника.

Как утверждают японские журналисты, проект пришлось свернуть из-за того, что он окажется слишком нишевым и станет для компании убыточным. В какие сроки он готовился – неизвестно, но в январе 2022 года Toyota выпустила GRMN Yaris ограниченным тиражом в 500 единиц (на фото ниже).

Машина была предназначена исключительно для Японии и обладала традиционной переднемоторной компоновкой, а также гоночными ковшеобразными сиденьями фирмы Recaro, облегченными кузовными панелями и 3-цилиндровым турбомотором с увеличенным крутящим моментом.