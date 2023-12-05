В России вновь появились самые надежные и качественные семейные седаны в мире

С прошлого года Toyota не выпускает автомобили в России и даже не занимается их официальным ввозом в страну, так что отныне все машины этой марки, представленные на нашем рынке, представляют собой параллельно импортированные авто.

Накануне выяснилось, что к «серым» дилерам прибыла свежая партия седанов, которые считаются самыми надежными в своем классе. Это хорошо известная нашим покупателям 4-дверка.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, параллельные импортеры ввезли в Россию свежую партию из машин Toyota Camry, собранную в четвертом квартале 2023 года.

Пока это не новое поколение японской «четырехдверки» – его обещают привезти в РФ в начале следующего года, а машины предыдущей генерации. Все они оснащены 2- и 2,5-литровыми бензиновыми моторами, работающими в паре с вариатором и «автоматом» соответственно.

Со «старшим» двигателем знаменитый в России «японец» способен разгоняться от «нуля» до первой «сотни» за 8,7-секунды, а также достигать максимальной скорости в 210 километров в час.

Уникальная особенность Camry на фоне ее конкурентов заключается в том, что она является наиболее безотказной моделью в собственном сегменте. Аналитики J.D.Power оценивают уровень ее надежности и качества в 88 баллов из 100, что соответствует статусу «Великолепно».

Главным конкурентом в борьбе за это звание для нее стал корейский Kia K5, уступивший «японцу» 3 балла.

Что касается порядка цен, то за новые Camry в России сейчас просят минимум 3 миллиона 245 тысяч рублей, но в отдельных случаях стоимость машины может достигать отметки в 5 миллионов 445 тысяч рублей.