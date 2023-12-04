Салон нового Toyota Land Cruiser Prado мог выглядеть по-военному: фото

Компания Toyota представила новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado, получившее индекс 250, в августе этого года. Внедорожник стал современнее, технологичнее и красивее своего предшественника, но, как выяснилось недавно, его салон мог выглядеть совершенно иначе.

Исследовательский центр дизайна CALTY опубликовал изображения интерьера нового Land Cruiser 250, который не дошел до серийного варианта модели.

На них показано внутреннее убранство «250-го» с многофункциональным рулевым колесом, обладающим физическими элементами управления внутри, а также аналоговой приборной панелью с различными датчиками и металлической пластиной, придающей салону внедорожника стиль милитари.

По центру передней панели дизайнеры предлагали расположить сенсорный мультимедийный экран, под которыми находились бы два вентиляционных отверстия и красный переключатель с неизвестным назначением.

Еще ниже был выделен блок физических кнопок, предназначенных для управления системой климат-контроля, а также два подстаканника и селектор трансмиссии в виде рукоятки. Но главной «фишкой» интерьера модели стало бы даже не все это, а концепция тройного экрана, расположенного прямо над торпедо.

Монитор слева должен был показывать скорость и отображать «картинку» по бокам машины, по центру представлять собой цифровое зеркало заднего вида, а экран со стороны переднего пассажира – стать многофункциональным дисплеем.

Помимо всего прочего концепция салона Land Cruiser 250 от «CALTY» выделялась прочными дверными картами с вертикальными поручнями, подлокотниками и органами управления электрическими стеклоподъемниками, а также зеркалами заднего вида.

Но реализовать такую интересную задумку в Toyota не решились. Руководство компании остановилось на более успешном с точки зрения коммерческой составляющей варианте (на фото выше), который отличался от концепции, предложенной дизайнерами, как небо и земля.