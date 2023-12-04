Новая Hyundai Creta – названа возможная дата премьеры

Подготовка обновленной версии корейского бестселлера Hyundai Creta подходит к концу, а компания готовится к премьере этой модели. Накануне представители этой марки анонсировали специальное мероприятие, запланированное на 16 января 2024 года, но подробности о нем пока не сообщили. Профильные зарубежные автомобильные издания склоняются к тому, что на нем представят долгожданное обновление кроссовера Creta.

Предполагается, что с рестайлингом знаменитый компактный кроссовер Hyundai, принесший ей славу в сегменте SUV, станет более привлекательным внешне, а также более технологичным и безопасным.

В арсенал машины должны войти такие функции ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), как система адаптивного круиз-контроля и мониторинга «слепых» зон, экстренного торможения и предотвращения столкновений.

Внешние изменения должны светись к появлению у машины перелицованной передней части кузова, где дебютирует другая радиаторная решетка, вдохновленная «старшим» Palisade, переработанный бампер и вертикально расположенные светодиодные фары и новые дневные ходовые огни. Тогда как корма поменяется за счет других задних фонарей и бампера.

Рестайлинг затронет и внутреннее убранство кроссовера. Машине достанется цифровая 10,25-дюймовая цифровая комбинация приборов, похожая на ту, что дебютировала в обновленном Seltos, а также беспроводная зарядка для смартфона, люк в крыше и зарядные разъемы USB Type-C.

Под капотом изменений не ожидается. В зависимости от рынка машину будут продавать как с бензиновыми атмосферными и турбированными моторами, так и с дизельными агрегатами.