Toyota хочет возродить спорткар MR2: как он может выглядеть

Спорткар MR2 находился в гамме Toyota в период с 1984 по 2007 годы и за это время смог зарекомендовать себя как один из лучших автомобилей в классе. Все это подвигло японского автопроизводителя задуматься о возвращении машины в строй.

Первые слухи о ней появились еще в 2017 году, но с мертвой точки дело с тех пор так и не сдвинулось. Однако накануне стало известно о том, что такой автомобиль все же появится. Причем уже скоро.

По информации японского издания «BestCar», ссылающегося на собственные источники внутри «Тойоты», новый MR2 не просто готов в виде прототипа, но и уже приступил к первым испытаниям.

Подробностей о нем пока не так много, как хотелось бы, но известно, что машина не станет электрокаром, а будет использовать двигатель внутреннего сгорания.

Судя по первым неофициальным рендерам, новый MR2 может получить дизайн, отдающий дань уважения первому поколению этой модели.

Машина окажется похожа на недавно представленный концепт FT-Se и получит спортивный силуэт, а также сложный дизайн бамперов, узкую светодиодную оптику и большое количество воздухозаборников, интегрированных в том числе в кузовные панели.

Японцы утверждают, что автомобиль будет не только очень дорогим, но еще и крайне редким. При цене от 10 миллионов иен (чуть дороже 6 миллионов рублей) его тираж составит небольшое количество экземпляров.

Появление нового поколения Toyota MR2 ожидается в 2026 году.