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Новый Volkswagen Golf (MK8), который появится в 2024 году: что о нем известно

Это будет последний «Гольф» с ДВС

Текст: Алиса Шашкова
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Компания Volkswagen готовится к тому, чтобы представить финальную интерпретацию хэтчбека Golf, которая окажется последней в истории этой модели, использующей двигатель внутреннего сгорания. Каким будет такой автомобиль, а также как он может выглядеть представили журналисты и дизайнеры американского портала «Carscoops».

Golf – это, пожалуй, одно из самых популярных названий в автомобильном мире. Актуальное, восьмое по счету поколение хэтчбека, появилось в 2019 году. Ожидается, что плановая модернизация привнесет в дизайн машины лишь точечные изменения.

Volkswagen Golf VIII Facelift Rendering Updated Blue copy

Как видно на рендерных изображениях, у нового Golf практически наверняка сохранятся боковой профиль и решетка радиатора, тогда как передний бампер с воздухозаборниками в виде «улыбки» придадут 5-дверке свежий вид.

2024 VW Golf GTE facelift Scoop 15

От дизайна задней части кузова журналисты ждут еще менее значительных перемен. Скорее всего они будут сосредоточены в новой светодиодной графике задних фонарей и небольших корректировках нижней части бампера.

Часть изменений произойдет внутри машины, но насколько серьезными они будут пока сказать сложно.

VW Golf With Centre Airbag main

В технической стороне всё останется плюс-минус так же, как сейчас. Хэтчбек построят на платформе MQB Evo, но могут усовершенствовать настройку шасси, тем самым немного улучшив управляемость и ходовые характеристики 5-дверки. 

MK8 VW Golf GTE 1

Линейка двигателей автомобиля не изменится и будет включать в себя те же агрегаты, что и сейчас, но уже в следующем поколении ни одного ДВС в ней не останется.

Источник:CarsCoops
Фото:CarsCoops

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