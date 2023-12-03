Новый Volkswagen Golf (MK8), который появится в 2024 году: что о нем известно

Компания Volkswagen готовится к тому, чтобы представить финальную интерпретацию хэтчбека Golf, которая окажется последней в истории этой модели, использующей двигатель внутреннего сгорания. Каким будет такой автомобиль, а также как он может выглядеть представили журналисты и дизайнеры американского портала «Carscoops».

Golf – это, пожалуй, одно из самых популярных названий в автомобильном мире. Актуальное, восьмое по счету поколение хэтчбека, появилось в 2019 году. Ожидается, что плановая модернизация привнесет в дизайн машины лишь точечные изменения.

Как видно на рендерных изображениях, у нового Golf практически наверняка сохранятся боковой профиль и решетка радиатора, тогда как передний бампер с воздухозаборниками в виде «улыбки» придадут 5-дверке свежий вид.

От дизайна задней части кузова журналисты ждут еще менее значительных перемен. Скорее всего они будут сосредоточены в новой светодиодной графике задних фонарей и небольших корректировках нижней части бампера.

Часть изменений произойдет внутри машины, но насколько серьезными они будут пока сказать сложно.

В технической стороне всё останется плюс-минус так же, как сейчас. Хэтчбек построят на платформе MQB Evo, но могут усовершенствовать настройку шасси, тем самым немного улучшив управляемость и ходовые характеристики 5-дверки.

Линейка двигателей автомобиля не изменится и будет включать в себя те же агрегаты, что и сейчас, но уже в следующем поколении ни одного ДВС в ней не останется.