Совершенно новая Lada Niva (3 поколение): какой она могла быть

В этом году внедорожнику Lada Niva исполнилось 46 лет. По меркам мирового автопрома автомобиль давно достиг пенсионного возраста и это даже признавали и на «АвтоВАЗе», готовя новое, третье поколение машины. Увидеть свет ему так и не удалось и, скорее всего, уже вряд ли получится. Тем не менее, это не мешает вспомнить о том, какой могла оказаться современная «Нива».

Проект готовился в тесной кооперации с Renault. И именно это стало причиной, по которой он был свернут. Машину проектировали на французской платформе CMF-B LS.

На «АвтоВАЗе» не отказались от этой «тележки», сохранив ее для новой Lada Iskra, но в значительной степени модернизировали. Вот только ресурсов на то, чтобы доводить ее под российские комплектующие еще и для новой Niva, у компании явно уже не было.

Судя по первым официальным изображениям концепта Lada Vision, ставшего своеобразным предвестником новой «Нивы», машина могла получить дизайн с оглядкой на актуальную классическую модель, но с современными решениями в виде более объемных кузовных панелей, светодиодной оптики, «вестовской» решетки радиатора, а также обвеса из неокрашенного пластика и современных колесных дисков большого диаметра.

Дорожный просвет должен был составить внушительные по меркам современных внедорожников 240 мм.

Что касается «техники», то она и вовсе могла оказаться для Niva революционной и заметным шагом вперед с точки зрения технологичности по сравнению с нынешним внедорожником.

Для машины задумывалась связка из 1,3-литрового «реношного» турбомотора и вариатора с режимами для «бездорожья». Полный привод собирались сохранить, причем полноценный, как и понижающий ряд. За разработку системы 4WD, по задумке Renault, должны были отвечать как раз инженеры «АвтоВАЗа».

Предполагалось, что Niva 3 увидит свет в 2024 году, но, очевидно, что ждать появления такого автомобиля теперь вряд ли имеет смысл.

Впрочем, ходят слухи, что «вазовские» инженеры взялись за разработку современной «Нивы» заново. Вот только это будет уже совершенно другой внедорожник, который хотят построить на полностью иной платформе и выпустить в следующем десятилетии (после 2030 года).