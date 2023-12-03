Новый микровэн «дешевого» суббренда Toyota показали на первом рендере

Японская марка Daihatsu, принадлежащая концерну Toyota, выпустила маленький минивэн с именем Move в 1995 году. Автомобиль стал родоначальником направления кей-каров, пользующихся в «Стране восходящего солнца» неимоверным спросом».

Текущее поколение Move появилось на рынке в 2014 году, а его рестайлинг датирован 2017-м годом (на изображении ниже). Учитывая большой перерыв, вскоре машину ждет долгожданная смена генераций. И первые представления о том, как она будет выглядеть, уже есть.

Рендер нового, седьмого по счету поколения Daihatsu Move опубликовало японское издание «BestCarWeb», вместе с которым раскрыло определенные подробности об этом проекте.

Судя по компьютерной визуализации, свежая интерпретация Move будет отличаться от предшественника более агрессивным дизайном передней части кузова, где сменятся фары и радиаторная решетка, а также бампер.

Но самая главная разница между старой и новой моделью будет заключаться в конструкции дверей.

Если предыдущий Move оснащался обычным типом задних дверей, то современный получит раздвижные двери, причем сразу с обеих сторон. Такое решение позволит упростить посадку в автомобиль и высадку из него пассажиров.

По информации японских инсайдеров, премьера нового Daihatsu Move должна была состояться еще 3 июля 2023 года, но ее пришлось отложить из-за проблем при краш-тестах. В качестве новых сроков дебюта микровэна называют 2024 год.