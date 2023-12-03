Едва вышедший в продажу Tesla Cybertruck получил пакет доработок для тяжелого бездорожья

Наконец-то добравшийся до дилеров пикап Tesla Cybertruck уже успел обзавестись специальной версией, которую подготовило для него ателье Unplugged Performance. Фирма специализируется на пакетах доработок для детищ компании Илона Маска и продает их как в сборе, так и по частям.

Новый комплект получил название Overland и предназначен для того, чтобы с использованием него штурмовать тяжелое бездорожье.

За скромные по меркам стоимости самой машины 1995 долларов (180 тысяч рублей) можно обзавестись дополнительной светотехникой, а также лифтом подвески, увеличивающим клиренс на 6,35 см (он стоит 10 тысяч долларов или 900 тысяч рублей).

Дополнительно есть возможность заказать несколько защитных комплектов кузова, которые позволят преодолевать препятствия на пути без риска повредить экзоскелет из «сверхтвёрдой нержавеющей стали».

В их числе: стальной передний бампер за 3 тысячи долларов (273 тысячи рублей), задний бампер с фаркопом за 4 тысячи долларов (364 тысячи рублей), расширители колесных арок из углеволокна за 2 тысячи 850 долларов (260 тысяч рублей) и броня днища за 2 тысячи 295 долларов (210 тысяч рублей).

Напомним, сам Tesla Cybertruck, вышедший накануне в продажу в США, получил минимальную стоимость в 60 тысяч 990 долларов или 5 миллионов 560 тысяч рублей.

Самая дорогая полноприводная модификация этой модели оценена почти в 100 тысяч долларов или чуть дороже 9 миллионов рублей по нынешнему валютному курсу.