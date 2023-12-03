Появились изображения «хардкорной» версии роскошного аналога Land Cruiser Prado

Этим летом Lexus представил новое поколение популярного внедорожника GX, который по своей сути считается «роскошной» версией знаменитого Toyota Land Cruiser Prado. Машина выделилась собственным дизайном, отличающимся от «старшего» Lexus LX, а также потенциальной заводской тюнинг-версией.

В продажу «хардкорный» GX с названием 550 Overtrail+ должен выйти в ближайший год. Как он будет выглядеть накануне показали на первых изображениях.

Уже заявлено, что машина будет поставляться с 18-дюймовыми колесными дисками, обутыми в 33-дюймовые «зубастые» покрышки Toyo Open Country, а также алюминиевой защитой картера. Все это окажется доступно уже с базовой комплектации.

Основные внешние отличия «хардкорного» GX от простого будут заключаться в наличии у него специального экспедиционного багажника на крыше, где могут храниться грузовые ящики с дополнительным оборудованием, необходимым для внедорожных вылазок.

Благодаря свесам, спускающимся к задним стойкам, к багажнику можно будет крепить канистры с топливом, а также компрессор для подкачки шин. Для удобства погрузки к крыше будет идти компактная лестница.

Но основная разница будет заключаться даже не в этом, а в улучшенных качествах Overtrail+ на бездорожье.

Помимо постоянного полного привода с межосевым дифференциалом фирмы Torsen и раздаточной электронной трансмиссии с увеличенным быстродействием у машины будут электромеханические стабилизаторы, способные размыкаться для того, чтобы улучшить артикуляцию колес.

Кроме того, для Overtrail+ окажется доступна задняя блокировка и штатная защита двигателя.

Под капотом «хардкорного» Lexus GX расположится стоковый для версии 550 двигатель рабочим объемом 3,4-литра с двойным турбонаддувом мощностью 354 лошадиные силы и 650 Нм. Связку ему составит 10-диапазонная АКПП.