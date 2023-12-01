Раскрыт лайфхак, как очистить стекла машины ото льда без скребка

С приходом зимы перед автомобилистами страны вновь встал традиционный вопрос, касающийся очистки стекол машины от наледи.

Мы уже рассказывали о том, как можно эффективно и без больших трат растопить лед, перекрывающий обзор с водительского кресла. Но обольщаться по этому поводу все же не стоит, ведь отлипшую от поверхности изморозь все равно придется чем-то счищать, если дворники с этим не справятся. На этот случай подойдет скребок, но как быть если его в наличии нет?

В экстренных случаях, когда необходимо быстро очистить стекла машины ото льда, можно применить очень простой лайфхак, использовав в качестве скребка одно подручное средство.

Речь идет об обычной пластиковой карточке. Сегодня, когда санкции фактически лишили владельцев определенного вида смартфонов возможность оплачивать покупки технологией NFC, без банковских карт в стране почти никто не ходит. А это значит, что такая карта всегда под рукой.

Но если банковскую карточку использовать страшно, ведь она в процессе чистки может сломаться, или просто не хочется, то подойдет любой пластик, включая бонусные или подарочные карты.

Под рукой нет ни того, ни другого? На этот случай существует вариант соскоблить наледь со стекол с помощью старого компакт-диска.

Важный нюанс – никогда не используйте в качестве скребка никакие металлические или стеклянные предметы. Они способны оставить на прозрачных поверхностях автомобиля глубокие царапины. И помните, чистые стекла – залог вашей безопасности за рулем.