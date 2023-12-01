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Раскрыт лайфхак, как очистить стекла машины ото льда без скребка

В этом поможет одна вещь, которая почти всегда под рукой

Текст: Алексей Шмидт
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С приходом зимы перед автомобилистами страны вновь встал традиционный вопрос, касающийся очистки стекол машины от наледи.

Мы уже рассказывали о том, как можно эффективно и без больших трат растопить лед, перекрывающий обзор с водительского кресла. Но обольщаться по этому поводу все же не стоит, ведь отлипшую от поверхности изморозь все равно придется чем-то счищать, если дворники с этим не справятся. На этот случай подойдет скребок, но как быть если его в наличии нет?

В экстренных случаях, когда необходимо быстро очистить стекла машины ото льда, можно применить очень простой лайфхак, использовав в качестве скребка одно подручное средство. 

Речь идет об обычной пластиковой карточке. Сегодня, когда санкции фактически лишили владельцев определенного вида смартфонов возможность оплачивать покупки технологией NFC, без банковских карт в стране почти никто не ходит. А это значит, что такая карта всегда под рукой.

Но если банковскую карточку использовать страшно, ведь она в процессе чистки может сломаться, или просто не хочется, то подойдет любой пластик, включая бонусные или подарочные карты. 

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Под рукой нет ни того, ни другого? На этот случай существует вариант соскоблить наледь со стекол с помощью старого компакт-диска. 

Важный нюанс – никогда не используйте в качестве скребка никакие металлические или стеклянные предметы. Они способны оставить на прозрачных поверхностях автомобиля глубокие царапины. И помните, чистые стекла – залог вашей безопасности за рулем. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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