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Первый пикап Hyundai готовится к обновлению: фото

Продажи начнутся в 2024 году

Текст: Ростислав Архипов
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Дебютный в линейке южнокорейского автопроизводителя Hyundai пикап появился в 2021 году. Основной особенностью этой модели, подготовленной специально для США, стала не рамная конструкция, привычная для «утилитарников», а несущий «кроссоверный» кузов.

Несмотря на свою нестандартную конструкцию, маленький грузовичок был тепло встречен покупателями. За прошлый год машину купили в количестве более 36 тысяч единиц, а в текущем этот показатель вполне может перебраться за отметку в 40 тысяч штук. 

С момента запуска машины в производство минуло два года и недавно корейцами были запущены первые испытания Santa Cruz в обновленном формате.

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Снимки прототипа реформенного пикапа удалось сделать блогерам «Shorts Car». Они подловили тестовый мул на одной из парковок Сеула.

Машина, традиционно для еще не представленной официально, была облачена в глухой камуфляж, скрывая все свои визуальные новшества от автомобильных папарацци.

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Единственное отличие новинки от предшественницы, которое удалось разглядеть фотошпионам, касалось ее радиаторной решетки и легкосплавных колесных дисков, смешивших дизайн. 

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Корейские автомобильные СМИ, говоря о силовом агрегате нового Santa Cruz, не ждут больших изменений по сравнению с текущей линейкой. Чего не скажешь о внутреннем убранстве машины.

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Внутри пикапа ожидается появление архитектуры салона, более дифференцированной от кроссовера Tucson, напоминающую новые Kona и Santa Fe.

Если это окажется действительно так, то у машины будут «скрещенные» в единый блок экраны мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также новейший блок управления климат-контролем.

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В продаже обновленный Santa Cruz появится не раньше лета 2024 года. Помимо США продавать машину собираются еще и в родной для нее Южной Корее. 

Источник:Thekoreancarblog
Фото:Shorts Car

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