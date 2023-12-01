Представлен маленький «Гелендваген», который стоит дешевле нового Toyota RAV4

Существует не так много автомобилей, которые остаются верны своему первоначальному дизайну на протяжении десятилетий. Одним из них является Mercedes-Benz G-Class, известный как «Гелендваген». Когда-то этот культовый внедорожник премиум-класса продавался в 3-дверном кузове, но даже в таком виде был не по карману среднему классу.

Тюнеры из ателье «Liberty Walk» решили возродить машину, причем сделав ее относительно недорогой. Вот только в качестве основы для проекта был взят совсем не Mercedes, а автомобиль компании Suzuki.

Для того, чтобы создать так называемый «мини-Гелендваген», они использовали рамный японский внедорожник Jimny. Причем праворульный и 2020 года выпуска. Пробег машины составлял 13 тысяч 250 километров, а под капотом был установлен полуторалитровый бензиновый мотор, работающий в паре с автоматической коробкой передач.

Оригиналу сохранили круглые фары, но заменили радиаторную решетку. Она обладает парой горизонтальных ламелей, достаточных для того, чтобы отразить внешность G-Class без риска столкнуться с иском от Mercedes-Benz.

Бампер внедорожника получился агрессивным за счет своих крупных воздухозаборников и дополнительных фар в нижней части, а также вентилируемого капота, чем машина напоминает AMG G 63.

Отдельные доработки затронули также боковые юбки и колесные арки Jimny, плюсом к которым оказался новый задний бампер в стиле того же G 63.

Завершили преображение машины слегка переделанный салон, короб запасного колеса на крышке багажника и 16-дюймовые колесные диски специального дизайна.

Техническую сторону изменения не затронули и «Джимни», переделанный под 3-дверный G-Class, сохранил заводское оснащение.

Машину уже выставили на продажу и собираются за нее выручить 4 миллиона 180 тысяч иен или 2,6 миллиона рублей. Это дешевле, чем стоят в Японии новые RAV4.