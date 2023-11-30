В Сети показали свалку с расплющенными новыми автомобилями и прототипами General Motors

Автомобильные свалки часто становятся теми местами, где можно отыскать настоящие жемчужины. И конкретно эта заброшенная стоянка, обнаруженная в США, не исключение.

Пользователи социальной сети «Reddit» поделились несколькими фотографиями, сделанными на одной из автомобильных свалок в штате Висконсин, где хранятся наполовину уничтоженные машины и прототипы концерна General Motors.

Речь идет совсем не о старых авто, а о совершенно новых, отправленных под пресс по причинам, о которых остается только догадываться.

На одном из снимков оказался запечатлен прототип электрического среднеразмерного кроссовера Cadilac Lyriq, который встал на конвейер в середине прошлого года. Интересный момент заключается в том, как он выглядит.

Часть кузова машины покрыта характерным камуфляжем для испытательных прототипов, в которых инженеры тестируют различные функции перед тем, как запустить модель в производственную фазу.

Тестовый кроссовер практически полностью разрушен и вряд ли получил эти повреждения, проходя испытания на безопасность. Скорее всего его просто собирались утилизировать, но по каким-то причинам оставили в таком расплющенном состоянии ржаветь на свалке.

Помимо прототипа Lyriq на этой же стоянке были обнаружены и другие автомобили General Motors, включая несколько пикапов и седанов Cadillac и Chevrolet. Все они также раздавлены прессом и не годятся для восстановления.