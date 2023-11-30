Самый дорогой кроссовер на планете угнали за 30 секунд с помощью кабельной антенны

Даже самые роскошные автомобили в мире не ускользают от изобретательности любителей присвоить себе чужие вещи. Ради достижения своей цели преступники используют всевозможные уловки. И порой их находчивости можно позавидовать.

Накануне стало известно о том, что автомобильные воры угнали самый дорогой внедорожник на планете всего за 30 секунд. Для этого им понадобилась простая кабельная антенна.

Инцидент произошел в Великобритании в прошлый понедельник. Угонщики «увели» машину стоимостью более 400 тысяч евро или почти 39 миллионов рублей прямо с парковки возле дома ее владельца.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина в капюшоне держит в воздухе кабельную антенну обеими руками, чтобы отсканировать сигнал с ключей внедорожника, по всей вероятности находившихся в доме.

Тем временем второй злоумышленник с передатчиком ловит сигнал, садится в машину и запускает ее методом, известным как «ретрансляция». На все про все у них ушло всего 30 секунд.

Напомним, системы бесключевого доступа устроены таким образом, чтобы постоянно передавать сигнал, который автомобиль распознает при приближении к нему владельца с ключами. Это позволяет оперативно разблокировать замки и запускать двигатель машины.

Какова судьба угнанного автомобиля – остается только догадываться. Единственное, что известно о нем, местная полиция расследует кражу и пока не смогла отыскать машину.