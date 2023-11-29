Шведы показали пуленепробиваемый Volvo XC90 для Южной Африки

Компания Volvo Cars Special Vehicles, являющаяся подразделением головного концерна «Вольво», опубликовала фотографии нового варианта популярного семейного кроссовера XC90. Машина была доработана до состояния, в котором она способна сопротивляться обстрелам из определенного вида стрелкового оружия.

Как пишет издание «CarMag», автомобиль собираются продаваться на южноафриканском рынке, где инциденты с нападениями на машины с целью угона или ограбления далеко не редки.

Бронированный флагманский кроссовер Volvo обеспечит водителю и пассажирам защиту уровня B4. Это означает, что он сможет выдержать огонь из большинства пистолетов.

По словам разработчиком такой версии XC90, ее главная «фишка» – это незаметность брони. Внешне кроссоверы будут выглядеть как обычные и позволят ввести потенциального угонщика или преступника в замешательство, если он решить открыть по машинам огонь.

Броня с типом B4 добавит XC90 примерно 300 кг веса. Чтобы «паркетник» не потерял в ходовых качествах шведы «оптимизировали» его шасси и тормозную систему, компенсировав дополнительную массу рядом нераскрытых инженерных решений.

Несмотря на то, что машина будет представлять собой переделанную версию XC90, на нее сохранится 5-летняя гарантия автопроизводителя.

Что касается цены, то за пуленепробиваемый кроссовер на южноафриканском рынке будут просить от 2 миллионов 500 тысяч рандов или почти 12 миллионов рублей по текущему курсу.