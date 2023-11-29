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Шведы показали пуленепробиваемый Volvo XC90 для Южной Африки

Он будет стоить почти 12 миллионов рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Volvo Cars Special Vehicles, являющаяся подразделением головного концерна «Вольво», опубликовала фотографии нового варианта популярного семейного кроссовера XC90. Машина была доработана до состояния, в котором она способна сопротивляться обстрелам из определенного вида стрелкового оружия.

Как пишет издание «CarMag», автомобиль собираются продаваться на южноафриканском рынке, где инциденты с нападениями на машины с целью угона или ограбления далеко не редки. 

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Бронированный флагманский кроссовер Volvo обеспечит водителю и пассажирам защиту уровня B4. Это означает, что он сможет выдержать огонь из большинства пистолетов. 

По словам разработчиком такой версии XC90, ее главная «фишка» – это незаметность брони. Внешне кроссоверы будут выглядеть как обычные и позволят ввести потенциального угонщика или преступника в замешательство, если он решить открыть по машинам огонь. 

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Броня с типом B4 добавит XC90 примерно 300 кг веса. Чтобы «паркетник» не потерял в ходовых качествах шведы «оптимизировали» его шасси и тормозную систему, компенсировав дополнительную массу рядом нераскрытых инженерных решений. 

Несмотря на то, что машина будет представлять собой переделанную версию XC90, на нее сохранится 5-летняя гарантия автопроизводителя.

Что касается цены, то за пуленепробиваемый кроссовер на южноафриканском рынке будут просить от 2 миллионов 500 тысяч рандов или почти 12 миллионов рублей по текущему курсу.  

Источник:Сarmag

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