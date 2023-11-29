У кроссовера Suzuki со знаменитым названием появится 7-местная версия

Компания Suzuki представила современную интерпретацию кроссовера Grand Vitara еще в середине прошлого года. С тех пор машина успела стать очень популярной в развивающихся странах и даже добраться по «серым» схемам до российского рынка. Накануне выяснилось, что эта модель Suzuki готовится получить новую версию, отличающуюся большей вместительностью.

По информации издания «Overdrive», в Suzuki разрабатывают новый вариант кроссовера Grand Vitara, который поступит в продажу в 2024 году. Речь идет о трехрядном исполнении, которое должно бросить вызов 7-местному бестселлеру Hyundai Alcazar (удлиненная Creta).

Сейчас машина проходит под заводским кодом Project Y17, но уже понятно, что внешне и технически она окажется близка к оригинальному 5-местному «паркетнику», который в России оценен минимум в 2 миллиона 790 тысяч рублей.

Основная разница между простым Grand Vitara и более вместительным будет заключаться в увеличенной колесной базе второго, благодаря которой внутри получится разместить три ряда сидений.

Информации о компоновке кресел пока нет, но, скорее всего, для покупателей предложат как вариант с шестью, так и семью посадочными местами.

Машина будет построена на платформе Global C и должна разделить агрегатную линейку со своей 5-местной версией, получив 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» K15C в составе «мягкого гибрида» на 103 лошадиные силы и 137 Нм, а также 5-скоростную МКПП или 6-диапазонный «автомат».

Новым в гамме растянутой Grand Vitara может оказаться 1,5-литровый бензиновый мотор, разработанный компанией Toyota. Он работает по циклу Аткинсона и соединяется с электромотором на передней оси. Совокупная отдача такой силовой установки составит 115 лошадиных сил, а пару ему составит трансмиссия e-CVT.