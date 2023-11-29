В Россию привезли лучший кроссовер для мам в 2023-2024 годах 

Hyundai покинула российский рынок, прихватив с собой и дочернюю марку Genesis. Впрочем, купить автомобили этой компании у нас несмотря на все обстоятельства по-прежнему можно. Одним из свежих пополнений в гамме премиального суббренда Hyundai стал кроссовер, который считается самым удобным для перевозки детей в 2023-2024 годах.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, параллельные импортеры ввезли в РФ новую партию вседорожников Genesis GV80. Все машины, приехавшие на наш рынок, были выпущены в середине 2023 года и имеют околонулевой пробег.

В качестве двигателей в них используется 2,5- и 3,5-литровые бензиновые моторы, а также 3-литровый дизель. Привод может быть как задним, так и полным, тогда как трансмиссия – исключительно «автомат».

Длина GV80 составляет почти 5 метров, ширина около 2 метров, а высота 1,7-метра. Уникальной особенностью конкретно этой модели является ее позиционирование за рубежом.

Так, к примеру, американское издание «AutoWeek» называет Genesis GV80 наиболее удобным кроссовером для того, чтобы перевозить в нем детей.

Автомобиль удостоился звания «лучший кроссовер для мам» в 2023-2024 годах. Заокеанские журналисты сравнивают дизайн машины с Bentley Bentayga, а также хвалят ее за то, что она предсказуемо ведет себя на дороге и ощущается по-настоящему премиальной внутри. «AutoWeek» объясняет высокую оценку, полученную GV80, следующими строками:

«В базовой комплектации машина обладает тремя рядами сидений и множеством умных решений для перевозки вещей внутри, а это значит, что для того, чтобы взять детей и их друзей на футбольную тренировку, не потребуется лишних усилий и предварительного планирования».

В России параллельно импортированные кроссоверы Genesis GV80 2023 года выпуска оценены в вилку от 5 до 13,5 миллиона рублей.