Новый Nissan GT-R R36 будет выглядеть так: первые изображения

В конце октября на автосалоне в Токио состоялась официальная премьера концепт-кара Nissan Hyper Force. Прототип с футуристичным внешним обликом сразу показался журналистам и посетителям выставки потенциальным предвестником нового GT-R, но «ниссановцы» на выставке активно опровергали эти домыслы.

Японское издание «BestCarWeb» им не поверило и подготовило первые рендерные изображения, демонстрирующие потенциальный дизайн нового Nissan GT-R.

Благодаря компьютерному моделированию им удалось воспроизвести машину, которая в теории может оказаться преемником GT-R R35, появившимся в далеком 2007 году.

На изображениях серийный спорткар Nissan получил хоть и более сглаженный, но похожий на концепт-кар Hyper Force дизайн.

Машине достались собственные фары со светодиодной подписью, активные аэродинамические элементы на бампере и крыльях, которые дебютировали в шоу-каре, а также аналогичное массивное заднее антикрыло, большой диффузор сзади и четыре круглых фонаря, ставшие характерной особенностью модели GT-R.

Инсайдеры уверены, что появление GT-R R36 – начало новой главы в истории этой модели. Машина впервые станет чистым электромобилем, использующим твердотельные батареи.

Максимальный крутящий момент автомобиля должен составить около 1000 кВт или 1341 л.с., а привод оказаться полным (e-4ORCE) с электромоторами, расположенными как спереди, так и сзади.

О сроках дебюта такого спорткара пока говорить рано, но японские СМИ уверены, что машина будет представлена ближе к 2028 году.