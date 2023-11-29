Пикап Ford превратили в 9-местный хардкорный внедорожник 

Когда-то в линейке компании Ford был внедорожник Excursion. Машина обладала большими размерами, но не самой хорошей репутацией, поэтому в итоге ее пришлось снять с производства. Однако тюнеров из ателье MegaRex это не устроило и они решили вселить дух этой модели в свой новый проект, в качестве основы для которого выступил пикап Ford F-250 Super Duty.

Внедорожник получил индекс SVN и стал единственным в своем роде «вездеходом» с алюминиевой крышей ручной работы, нестандартным боковым стеклом и двухпанельным панорамным люком.

Но это только верхушка айсберга, так как машине достались усиленные бамперы, боковые подножки с электроприводом и вспомогательными фонарями, расширители крыльев и матово-черные 18-дюймовые колесные диски, обутые в 37-дюймовые грязевые покрышки.

Для того, чтобы внедорожник отлично чувствовал себя на «офф-роуде», для него предусмотрели 4,5-дюймовую систему подвески Stage 3 от компании Icon Vehicle Dynamics с новыми радиусными рычагами, высоко расположенными двойными стабилизаторами и регулируемой гусеничной балкой.

Один из самых интересных моментов, касающихся этого проекта, заключается в его вместительности. Внутри MegaRex SVN могут разместиться до девяти человек, причем на втором и третьем рядах установлены раздельные «капитанские» кресла. Сиденья четвертого ряда обладают электроприводом и способны складываться.

Приводить в движение хардкорный внедорожник на базе пикапа Ford предстоит 6,7-литровому турбодизельному V8, выдающему 500 лошадиных сил и 1625 Нм. Он пристыкован к 10-скоростной автоматической коробке передач и системе полного привода.