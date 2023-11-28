ДомойАвтоновости сегодняВ Корее сфотографировали новую Hyundai Creta с нулевым расходом бензина

В Корее сфотографировали новую Hyundai Creta с нулевым расходом бензина

Она сможет проезжать без подзарядки более 500 км

Текст: Ростислав Архипов
Hyundai Creta EV Spied

Компания Hyundai готовится к плановому фейслифтингу своего бестселлера Hyundai Creta, но параллельно с ним инженеры работают над совершенно иным вариантом этой модели, который будет работать исключительно на электричестве. Накануне такую машину запечатлели во время тестов Южной Корее. 

Последние шпионские снимки раскрывают новые детали относительно возможного дизайна электрического «паркетника».

Судя по ним, Creta EV будет отличаться от модернизированного бензинового кроссовера. Хотя утверждать это со стопроцентной вероятностью пока сложно, учитывая уровень маскировки прототипа. 

thumb 6689084a5612e46a2db0c6439918b49a 1700787533 2399 700x934 1

Спереди машина может обзавестись совершенно иным оформлением с С-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, закрытой решеткой и измененными фарами. Кроме того, такой автомобиль должен получить легкосплавные колесные диски собственного дизайна и, вероятно, слегка переработанные фонари и бампер. 

Нелепо торчащая сзади выхлопная труба в прототипе предназначена только для того, чтобы смутить фотошпионов. Разумеется, электрическому кроссоверу она не нужна от слова совсем. 

Hyundai Creta EV Rear Spied

Внутри Creta EV ожидается появление полностью цифровой комбинации приборов, а также нового селектора выбора режимов работы трансмиссии. В электрическом кроссовере рычаг может переехать на рулевую колонку, как это было реализовано другом электромобиле концерна – Ioniq 5.

2024 hyundai ioniq 5 gearbox controls carbuzz 998279 1600

Какой окажется мощность электромотора машины неизвестно, но ходят слухи, что для Creta EV припасли тяговую батарею ёмкостью 50 кВт/ч. Она должна обеспечить кроссоверу запас хода более 500 километров. 

Премьера «Креты» с нулевым расходом бензина должна состояться ближе к концу 2024 года. В продажу машина поступит в 2025-м. 

Фото:AutoSpy

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+