Новый самый дешевый кроссовер Nissan показали на первых изображениях

Субкомпактный «паркетник» Nissan, разработанный на архитектуре V и получивший название Kicks, появился в линейке японского автопроизводителя в 2016 году. Спустя четыре года машина прошла через процедуру планового обновления, получив гибридную версию.

Теперь готовится к выходу новое, второе по счету поколение этой модели, считающейся самым дешевым кроссовером в линейке Nissan (в США машина стоит от 20 тысяч долларов или 1,7 млн рублей).

Независимые дизайнеры с японского портала «BestCar» уверены, что премьера нового Kicks уже не за горами и продемонстрировали изображение такого автомобиля без камуфляжа с одного ракурса. При его моделировании художники учитывали дизайн закамуфлированных прототипов, активно колесящих в последнее время по азиатским дорогам.

Как можно заметить по выложенному в Сеть рендеру (изображение ниже), новый Kicks сохранит общую форму текущей модели, но изменится в деталях. К примеру, спереди ему достанется образ, навеянный концепт-каром Pathfinder, который был представлен в апреле на автосалоне в Шанхае.

В Японии переднюю часть этого прототипа называют «лицом Серены». Она обладает большой V-образной радиаторной решеткой со светодиодами, а также глянцевыми черными акцентами.

Длина актуального Kicks составляет 4,3-метра, ширина – 1,7-метра, а высота – 1,6-метра. Расстояние между осями кроссовера равно 2,6-метрам. Японские инсайдеры уверены, что машина сохранит эти габариты, но переедет на новую платформу.

В качестве такой архитектуры выступит «тележка» CMF-B, разработанная совместно с Renault.

Информации о том, как изменится машина с точки зрения линейки двигателей, пока нет, но, скорее всего, перемены не будут носить глобальный характер. Сейчас Kicks продается в США с 1.6-литровым бензиновым атмосферным мотором на 124 лошадиные силы, которому ассистирует вариатор. В Японии машина предлагается в гибридной версии с отдельным электрическим двигателем, установленным на задней оси.

Премьера нового Nissan Kicks должна состояться ближе к середине 2024 года.