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Veyron, но не Bugatti, а из Китая: Haval запатентовал дизайн нового кроссовера

Первые изображения

Текст: Алексей Шмидт

Компания Haval анонсировала появление в своей модельной линейке нового кроссовера, работающего на электрифицированной силовой установке, еще в начале этой осени. Тогда же стало известно, что машина получит название Veyron, которое повторяет имя знаменитого гиперкара от компании Bugatti.

Накануне в Сети появились первые изображения такого автомобиля, обнаруженные в выгрузке из патентного агентства КНР. 

haval veyron

Правообладателем на дизайн Haval Veyron является концерн Great Wall Motor. На патентных картинках показан кроссовер с длинным кузовом, передняя часть которого очень похожа на модель Haval Xiaolong, а сбоку напоминает внедорожники Tank 400 и Tank 700. 

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Ожидается, что машина расположится в гамме «Хавейл» на ступеньку выше вседорожника Raptor, а под ее капотом будет работать подключаемая гибридная система GWM Hi4. Ее максимальная мощность равна 340 кВт или 462 лошадиные силы.

Как пишут китайские инсайдеры, новый Haval Veyron предложат в версии с полным приводом, а также в двух вариантах компоновки салона – на 6 и 7-мест.

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В продажу кроссовер поступит в 2024 году и в перспективе имеет шансы оказаться на российском рынке, приехав как параллельно импортированный автомобиль если к тому времени эта схема не попадет под полный запрет. 

Источник:Carnewschina
Фото:Weibo

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